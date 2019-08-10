В Житомире ревнивый муж битой избил участкового

Мужчина наносил удары "конкуренту" битой по голове.

Участковый разговаривал с женщиной, а муж подскочил к нему сзади и начал наносить удары битой по голове zt.npu.gov.ua

Неизвестный дебошир напал с битой на участкового и избил его.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

Известно, что несколько дней назад в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения избивает ее и устраивает скандалы.

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А уже сегодня, 9 августа, для того чтобы воздействовать на дебошира и оформления административных материалов участковый офицер полиции договорился о встрече с женщиной у нее на работе. Однако, когда полицейский зашел в помещение где она работала, то увидел, что женщина как раз разговаривала со своим мужем.

После того, как участковый начал разговор с женщиной, к нему сзади подскочил муж и начал наносить удары битой по голове. Нападавший избил сотрудника полиции, и скрылся с места.

На розыск нападавшего были ориентированы все наряды полиции, которые несут службу по охране общественного правопорядка в городе. Уже через час на одной из улиц Житомира патрульные задержали этого мужчину, а жена его узнала.

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Сейчас по данному факту начато уголовное производство по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось 5 августа, в Днепре охранники рынка избили подростка, воровавшего видеокамеры.

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