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Бойцы ООС прибыли в Германию на учения

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Сводное подразделение ВСУ, в том числе воины 93 ОМБр, прибыли на учения Combined Resolve-12.
Украинские военные прибыли в Германию на учения
Украинские военные прибыли в Германию на учения
facebook.com/93OMBr

Сводное подразделение Вооруженных сил Украины прибыло в Германию в город Хоенфельс на многонациональные учения Combined Resolve-12. Об этом 93 ОМБр Холодный Яр сообщает в Facebook.

Представители ВСУ примут участие в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

В состав сил BLUFOR войдет и механизированная рота 93 ОМБр на БМП под руководством капитана Александра Борща.

Вмногонациональных учениях Combined Resolve-12 будут участвовать военнослужащие из 21-й страны. Сейчас идет подготовительный этап. Хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику.

 
Ранее сообщалось, что в Грузии пройдут учения НАТО с участием Украины. В учениях примут участие более трех тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров альянса. Agile Spirit продлятся с 27 июля по 9 августа.
 

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Теги: Германия, фото, военные, ВСУ, Военные учения, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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