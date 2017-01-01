На заседании суда по выборам на округе 210 нашли поддельные документы - СМИ

“Вчера в судебном заседании Черниговского окружного административного суда адвокат Бориса Приходько — Николай Торбеев предоставил суду подложный им же документ в интересах Приходько”, — пишет фейсбук-странице Сергей Коровченко, который победил на выборах и сейчас борется в судах за то, чтобы ЦИК официально объявила результаты выборов

Об этом сообщают Факты.

К посту на фейсбуке также прикрепленное видео с места событий.

“Узнав о таких фактах, нами сразу была вызвана полиция и подано сообщение о совершении преступления. Сегодня будет открыто уголовное производство”, — отметил политик.

По словам Коровченко, после завершения судебного заседания адвокат Николай Торбеев сбежал из здания суда.

“Это насколько нужно быть циничным, чтобы подделывать официальные документы Козелецкого гериатрического пансионата и манипулировать волеизъявлением людей с инвалидностью?!”, -прокомментировал Коровченко.

“С сегодняшнего дня Николай Торбеев не будет заниматься вопросами фальсификации результатов выборов и защитой интересов Приходько, а ему придется собирать улики, чтобы получить ограничения, а не лишение свободы на 5 лет”, — говорится в сообщении.

“Помощник народного депутата Украины Валерия Давыденко — Николай Торбеев фальсифицирует документы государственных учреждений в интересах одноклассника Давыденко — Бориса Приходько”, — предположил кандидат.

Как писали ранее, только на 210 округе ЦИК до сих пор официально не объявила победителя выборов.

Напомним, 6 августа после перерыва ЦИК продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования на округе №210 с пометкой «уточненный», который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа на исполнение решения суда.

Протокол ОИК №210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16 тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько, получил поддержку 21,11% избирателей (16 тыс. 440 голосов).

9 августа состоялось заседание Черниговского окружного суда, где рассматривается иск Бориса Приходько о признании недействительными результатов выборов на участке номер 740243, которая находится на территории Козелецкого гериатрического пансионата.

Как сообщают СМИ, для подготовки иска штаб Приходько использовал сфальсифицированные заявления 17 иждивенцев пансионата о том, что на ней происходили нарушения. В ходе расследования с участием СМИ, правозащитников и депутатов областного совета было выявлено, что работники штаба Приходько у больных обманом выманили чистые листы с подписями. Сами же лица, чьи заявления фигурируют в иске тоже подтвердили, что подписи получены на чистом листе путем обмана.