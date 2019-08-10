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Выполнял боевое задание: в зоне ООС погиб военный

Комментариев: 2
Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
В зоне ООС погиб нацгвардеец
В зоне ООС погиб нацгвардеец
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты на Донбассе с начала суток в субботу, 11 августа, четыре раза нарушили режим прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что в течение суток противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты совершили два обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 8 августа на сепаратисты на Донбассе девять раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военнослужащие не понесли потерь.

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Теги: донбасс, военный, жертва, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    10.08.2019, 21:24
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СИНЬКА ЧМО.....
ПОХОД ПО ПЬЯНИ ПО МИННЫМ ПОЛЯМ , ПОДВИГ ? )))
KREMLIN_DEVIL    10.08.2019, 21:41
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Вши в твоей черепушке и-то умней!
nelci    10.08.2019, 21:07
Оценка:  0
nelci
Типа боевое задание во время хлебного перемирия, все как всегда!
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