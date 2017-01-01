Сутки в ООС: 13 обстрелов, один погибший

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. А из-за обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

За минувшие сутки, 10 августа, подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, также во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 11 августа.

10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

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По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета;

трижды в районе Лебединского - с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции Объединенных сил были обстреляны 4 раза: неподалеку Светлодарска, возле Луганского и вблизи Екатериновки и Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано, - подытожили в штабе ООС.

Напомним, во Львовской области умер самый старый воин-доброволец. Мужчина был в плену и воевал в самых горячих точках Донбасса.

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