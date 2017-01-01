Итоги 10 августа: два “сюрприза” от КНДР и угрозы посла США

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Северная Корея запустила две ракеты; посол США публично пригрозил Германии: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Северная Корея запустила две ракеты

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море.

По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Других подробностей пока не приводится.

Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации и ведет консультации со своими японскими и южнокорейскими партнерами.

В деле Межигорья объявлено подозрение восьми лицам

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам.

Начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов объяснил, что третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, "потому что только ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции".

Посол США пригрозил Германии переносом военных баз

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием Берлина увеличить расходы на оборону и пригрозил переместить американские военные базы в Польшу.

Как пишет издание, комментарий Гренелла свидетельствует о недовольстве Вашингтона тем, что правительство Ангелы Меркель не повышает расходы на оборону до уровня 2% от ВВП страны, как того требует НАТО.

Обнародован план мероприятий ко Дню независимости

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости страны.

Сообщается, что в этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. В частности, главный акцент торжеств - дети как будущее страны. В частности, утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

Украинец стал лучшим зарубежным выпускником британской военной академии

Украинский курсант Артем Бараненко получил награду как лучший зарубежный выпускник Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

Награду украинскому курсанту вручал заместитель верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал сэр Джеймс Эверард, рыцарь почетного ордена Бани.

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