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В день массовых протестов в Москве Путин уехал в аннексированный Крым

Комментариев: 7
Российский президент приехал на шоу “Ночных волков”.
Путин посетил Крым
Путин посетил Крым
tass

Президент России вновь незаконно посетил аннексированный украинский полуостров Крым. Об этом передает Радио Свобода.

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Предварительно известно, что российский лидер посетил Крым для того, чтоб посмотреть очередное шоу мотоклуба “Ночные волки”.

По информации российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже на протяжении 10 лет.

К слову, “Ночные волки” во время оккупации Крыма принимали активное участие в блокировании украинский военных частей.

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Тем временем в Москве продолжаются акции протеста за честные выборы. Число митингующих перевалило за 50 тысяч. Акции продолжаются и в других городах страны. Задержаны уже более сотни активистов.

Напомним, в России вновь митингует оппозиция. Самые разные политические силы собрались на проспекте Сахарова, много молодежи. 

 

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Теги: Путин, Крым, "Ночные волки", протесты
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Комментариев (7)
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seamaster    11.08.2019, 11:12
Оценка:  0
seamaster
Нет в Москве массовых протестов. У людей прививка - украинский майдан.
Alcoolique    11.08.2019, 10:58
Оценка:  -7
Alcoolique
педик старый
Духовный_скреп    11.08.2019, 10:52
Оценка:  -6
Духовный_скреп
Старый шалунишка деток в пупок целовал?
Via_dolorosa    11.08.2019, 10:48
Оценка:  -4
Via_dolorosa
VSHIVANKA- враньё и самообман прямые черты ватника.
VSHIVANKA    11.08.2019, 10:32
Оценка:  +1
VSHIVANKA
" МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ " ???
КОГДА ???
НЕ ДЕЛАЙТЕ МНЕ СМЕШНО.....)))
PINKIPAU    11.08.2019, 10:35
Оценка:  -3
PINKIPAU
Вылезло уже, гадина ползучая((((.
TRIGER25    11.08.2019, 11:01
Оценка:  -4
TRIGER25
Не обращай внимание ) смотри на него как на кусок говна на улице - да неприятно -да - антисоциально и мерзко - но что поделать ? емуж зарплату то нужно как то отрабатывать ... Не оно так другое - пущай воняет ...
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