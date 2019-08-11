В день массовых протестов в Москве Путин уехал в аннексированный Крым

Российский президент приехал на шоу “Ночных волков”.

Президент России вновь незаконно посетил аннексированный украинский полуостров Крым. Об этом передает Радио Свобода.

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Предварительно известно, что российский лидер посетил Крым для того, чтоб посмотреть очередное шоу мотоклуба “Ночные волки”.

По информации российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже на протяжении 10 лет.

К слову, “Ночные волки” во время оккупации Крыма принимали активное участие в блокировании украинский военных частей.

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Тем временем в Москве продолжаются акции протеста за честные выборы. Число митингующих перевалило за 50 тысяч. Акции продолжаются и в других городах страны. Задержаны уже более сотни активистов.

Напомним, в России вновь митингует оппозиция. Самые разные политические силы собрались на проспекте Сахарова, много молодежи.

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