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ОБСЕ: В Алчевске очереди за "паспортами "ЛНР"

Комментариев: 6
Жители оккупированного города получают "паспорта" так называемой ЛНР, чтобы в дальнейшем получить российский паспорт.
Людям старшего возраста часто отказывают в получении российского гражданства
Людям старшего возраста часто отказывают в получении российского гражданства
УФМС Росії

Наблюдатели ОБСЕ видели в оккупированном Алчевске очередь, в которой люди стояли с "паспортами "ЛНР" для получения в дальнейшем паспорта гражданина РФ. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

Отмечается, что в Алчевске наблюдатели видели очередь, а также людей с "паспортами "ЛНР".

"В н.п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к западу от Луганска) наблюдатели видели около 30 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Мужчина (25 лет) сказал, что подает документы для получения "паспорта", который выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года", – говорится в отчете.

В частности, сообщается, что сотрудники СММ видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из указанного здания с "паспортами "ЛНР" в руках.

Ранее сообщалось, что заявки на получение российского гражданства подали около 19-20 тысяч жителей временно неподконтрольных Украине регионов Донецкой и Луганской областей.

 

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Теги: паспорт, Алчевск, российский паспорт, ДНР, ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ira0957    11.08.2019, 11:31
Оценка:  0
ira0957
Да! Очереди за паспортами! Не за украинскими! ))
Via_dolorosa    11.08.2019, 11:16
Оценка:  -1
Via_dolorosa
ИИИИИИИИИИ--- я не думаю что там прям млрд. денег эти чиновники с Донбасса поимели; это не тот масштаб военного конфликта где столько долляров крутится; просто никто силой этот кусок отвоёвывать не собирается- а раша сама от туда не уйдёт. Особого статуса мы им тоже не дадим, вот клоака и гниёт.
Духовный_скреп    11.08.2019, 11:00
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Та,ёпт...Это же састаявшаяся рыспублика.Я бы сам себе десяток получил,толька хунта киевская не выпустит))).А так хочется одеть косоворотку,лапти,набрать полную грудь скрепного воздуха и заорать: я в вяликой лэнээре!!!
VSHIVANKA    11.08.2019, 10:37
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ОЧЕРЕДИ ЗА ПАСПОРТАМИ И ВСЕ ?!
А НАЕМНИКОВ ПУТИНА С АВТОМАТАМИ , КОТОРЫЕ СИЛОЙ СГОНЯЮТ ТУДА " ПОРАБОЩЕННОЕ " НАСЕЛЕНИЕ РАЗВЕ НЕ ВИДЕЛИ ?!
СТРАННО......
TRIGER25    11.08.2019, 10:50
Оценка:  -1
TRIGER25
капсить то зачем ? или ты думаешь твой бред зайдет лучше если ты нарисуешь его на пол экрана ?
Via_dolorosa    11.08.2019, 10:51
Оценка:  -1
Via_dolorosa
У этих людей оккупанты не оставили выбора, с Укр. паспортом ты там уже не жилец, а так хоть жизнь себе сохранишь. Вот и получают эти липовые бумажки, потом полу_легальный паспорт РФ и можно ехать на заработки по всей расии. Всё равно после прихода русск. на Донбассе одни руины и не_х там делать.
ИИИИИИИИИИ    11.08.2019, 10:59
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Ща тебя патриёты заплюют. Моё мнение такое же. Людям стало ясно, что украинской власти на них нас***ть, наши чиновники на этом неплохо зарабатывают уже 5! лет и собираются это делать и дальше. А простым людям там жить. Потому что иначе не свинтишь оттуда.
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