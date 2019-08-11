ОБСЕ: В Алчевске очереди за "паспортами "ЛНР"

Жители оккупированного города получают "паспорта" так называемой ЛНР, чтобы в дальнейшем получить российский паспорт.

Наблюдатели ОБСЕ видели в оккупированном Алчевске очередь, в которой люди стояли с "паспортами "ЛНР" для получения в дальнейшем паспорта гражданина РФ. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.

Отмечается, что в Алчевске наблюдатели видели очередь, а также людей с "паспортами "ЛНР".

"В н.п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к западу от Луганска) наблюдатели видели около 30 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Мужчина (25 лет) сказал, что подает документы для получения "паспорта", который выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года", – говорится в отчете.

В частности, сообщается, что сотрудники СММ видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из указанного здания с "паспортами "ЛНР" в руках.

Ранее сообщалось, что заявки на получение российского гражданства подали около 19-20 тысяч жителей временно неподконтрольных Украине регионов Донецкой и Луганской областей.

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