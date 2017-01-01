Зеленского просят сделать доллар национальной валютой

Петиция появилась на сайте президента.

На сайте президента Украины появилась петиция, автор которой просит Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.

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Автор петиции №22/068866-еп Андрощук Сергей Викторович просит президента провести денежную реформу и изменить национальную валюту страны с гривны на доллар.

В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан, - сказано в тексте петиции.

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Петиция уже набрала всего 445 голосов из 25 тысяч необходимых. Сбор подписей длится еще 89 дней.

Напомним, петиция за лишение Савченко звания героя набрала 15 тысяч голосов. До окончания сбора подписей осталось еще 42 дня.

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