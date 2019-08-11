Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман с главным религиозным праздником Курбан-Байрам. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами, - сказал президент.
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Зеленский также поблагодарил за работу мусульманские организации Украины, которые поддерживают межрелигиозный диалог в Украине и работают над его реализацией.
Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - добавил Зеленский.
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Напомним, Зеленский обратился к предстоятелям церквей. Президент поздравил украинцев с днем Крещения Руси-Украины и призвал глав церквей к диалогу.
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