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Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Комментариев: 2
Президент поздравил мусульман с главным религиозным праздником.
Зеленский поздравил с праздником мусульман
Зеленский поздравил с праздником мусульман
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман с главным религиозным праздником Курбан-Байрам. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Это большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами, - сказал президент.

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Зеленский также поблагодарил за работу мусульманские организации Украины, которые поддерживают межрелигиозный диалог в Украине и работают над его реализацией.

Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - добавил Зеленский.

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Напомним, Зеленский обратился к предстоятелям церквей. Президент поздравил украинцев с днем Крещения Руси-Украины и призвал глав церквей к диалогу. 

 

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Теги: Зеленский, мусульманы, праздник, Курбан-Байрам
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Комментариев (2)
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trewqas    11.08.2019, 12:44
Оценка:  0
trewqas
Тот кто 40 лет пoдлизывaл ж о пы , что достанет члeн oжи дaлось маловероятно. Он на стадионе показал , что стoять на коленях, это его положение.
trewqas    11.08.2019, 12:35
Оценка:  0
trewqas
Теперь будет поздравлять всех баранов и козлов.
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