Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина выразила протест незаконному визиту Путина в Крым

Комментариев: 2
МИД направил ноту протеста.
МИД выразил протест Путину
МИД выразил протест Путину
facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного визита президента государства-агрессора РФ Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства, - сказано в заявлении МИД.

Читай также: В России вновь митингует оппозиция

Кроме того, украинские дипломаты подчеркнули, что попытки россиян представлять поездки должностных лиц РФ на оккупированную территорию Украины как “обычные” внутригосударственные являются ничтожными, ведь Крым и Севастополь является частью суверенной территории Украины.

Напомним, в день массовых протестов в Москве Путин уехал в аннексированный Крым. Российский президент приехал на шоу “Ночных волков”. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, Украина, Крым, Путин, МИД, нота протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    11.08.2019, 13:00
Оценка:  0
Кайдаш
Пуйло бы лучше в Грозный или в Махачкалу почаще наведывался..
fkrfyfan    11.08.2019, 12:41
Оценка:  -2
fkrfyfan
Контора (Чугункина) пишет!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь