Украина выразила протест незаконному визиту Путина в Крым

МИД направил ноту протеста.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного визита президента государства-агрессора РФ Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства, - сказано в заявлении МИД.

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Кроме того, украинские дипломаты подчеркнули, что попытки россиян представлять поездки должностных лиц РФ на оккупированную территорию Украины как “обычные” внутригосударственные являются ничтожными, ведь Крым и Севастополь является частью суверенной территории Украины.

Напомним, в день массовых протестов в Москве Путин уехал в аннексированный Крым. Российский президент приехал на шоу “Ночных волков”.

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