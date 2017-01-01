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Глава Государственной таможенной службы Нефьодов женился “за сутки”

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Чиновник со своей невестой протестировал услугу “брак за сутки” .
Нефьодов женился
Нефьодов женился
www.facebook.com/max.nefyodov

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов женился со своей невестой Яной Калмыковой. Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

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Нефьодов выставил со своей уже женой несколько свадебных фотографий и сообщил, что протестировал услугу “брак за сутки”. Труднее всего, говорит Нефьодов, было уговорить невесту на спонтанную свадьбу.

Протестировали с Яной Калмыковой услугу Министерства юстиции "Брак за сутки". Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии, - написал Нефьодов.

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Также чиновник отметил, что церемонию бракосочетания провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Невеста Яна Калмыкова родилась во Львове. Там она изучала экономику в ЛНУ имени Ивана Франко. Также училась в Университете Бургундии (Франция).

Напомним, СМИ узнали, кто возглавит таможню и налоговую. В конкурсе на две должности участвуют шесть человек, но СМИ уже знают результат оценивания.

 

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Теги: Яна Калмыкова, Максим Нефьодов, ГТС, свадьба
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