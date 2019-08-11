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Под Днепром мужчина разрыл 12 могил с целью наживы

Комментариев: 3
Мужчина грабил могилы, а также вынес все металлические конструкции.
Злоумышленник ранее судимый
Злоумышленник ранее судимый
dp.npu.gov.ua

В ходе расследования удалось узнать, что мужчину подозревают еще в двух фактах осквернения могил. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.

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По предварительной информации, ночью на своем автомобиле ВАЗ мужчина приехал на кладбище в селе Новый Поселок Днепропетровской области и повредил 12 могил. Злоумышленник разрушил места захоронения, перевернул памятники, похитил и вывез все металлические конструкции - опоры, трубы и швеллеры.

После этого он направился в пункт сдачи металлолома. Там его и выследили оперативники. Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Выяснилось, что этот мужчина подозревается в еще двух фактах осквернения могил. 

Мужчина повредил 12 могил
Мужчина повредил 12 могил
dp.npu.gov.ua

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Мужчине вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) и задержали в порядке ст. 208 УПК. Ему грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Напомним, под Житомиром разгромили кладбище: осквернены могилы воинов АТО. Полиция расследует дело по факту вандализма. 

 

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Теги: вандализм, грабеж, могилы, осквернение
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    11.08.2019, 14:00
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЖРАТЬ НЕЧЕГО ? )))))
ЭУРОПЭЙЦИ ....)))
SEMPENTY    11.08.2019, 14:11
Оценка:  0
SEMPENTY
да, с едой у нас проблемы,скоро будем охотиться на кацапоидов.
мокрец    11.08.2019, 14:16
Оценка:  +1
мокрец
приехал на ВАЗе... нечего жрать? не мелите чушь
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