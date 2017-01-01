Помощник нардепа угрожал детям расстрелом: в сети появилось видео скандала

Помощник депутата-мажоритарщика попал в грандиозный скандал.

Помощник, а по совместительству доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренко от партии "Сила и честь" (мажоритарщик по 218 округу, Киев) Алексей Школьный угрожал детям расстрелом из-за того, что они проехали на скейтбордах мимо его машины.

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Видео с угрозами помощника нардепа появилось на странице журналиста канала "1+1" Игоря Колтунова в Facebook.

Журналист сообщил, что Школьный поставил свою машину на пешеходном тротуаре. Рядом с авто проехались дети на скейтбордах. После этого тот начал угрожать им расстрелом, если они еще раз воспользуются тротуаром.

Колтунов вмешался и подошел к Школьному с камерой. Тот взял дубинку и начал угрожать журналисту убийством, если тот опубликует видео.

На этом конфликт не закончился. Школьный подогнал еще один элитный автомобиль и припарковал рядом, чтоб подчеркнуть свою значимость, вероятно.

В этот раз Mersedes S500, госномер АА 7770 ОЕ. Ну, спасибо что не выволок все свое имущество из дому. Непробиваемый блатной номер "три семерочки" на Мерседесе встречается тогда, когда автомобиль - ментовский, а по факту - помогает неадекватам из структур уходить от ответственности, - написал журналист.

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Спустя какое-то время помощник нардепа понял, что попал в скандал и приехал к офису 1+1, чтоб “порешать” с Колтуновым. Журналист сообщил, что подал на помощника нардепа заявление в полицию.

Напомним, из партии Смешко выгнали заместителя и нескольких членов. В заявлении сказано, что исключенные члены партии совершали попытки психологического давления на нынешнее руководство политсилы.

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