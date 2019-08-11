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В ДТП под Полтавой погибла балерина Светлана Исакова

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Погибла ведущая солистка балета "Схід Opera" Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Балерина возвращалась с мужем из отпуска в Италии
Балерина возвращалась с мужем из отпуска в Италии
Facebook/ oleg.orishchenko

Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Светлана Исакова погибла в автокатастрофе в Полтавской области. Об этом сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 11 августа

Авария произошла в 1:00, когда Исакова направлялась в Харьков из аэропорта Борисполь.

"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим", - написал директор театра.

Ранее сообщалось, что в Днепре балерину госпитализировали после падения в оркестровую яму.

 

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Теги: ДТП, Харьков, смерть, авария, балет, Полтавская область, балерина, театр оперы и балета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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РухНС    11.08.2019, 15:22
Оценка:  0
РухНС
ЭТО ВСЁ ЗЕЛЕНСКИЙ, НА ЗЛО ПОРОХУ И ПУТИНУ))))))))) Потрох = Путлер!!!
РухНС    11.08.2019, 15:24
Оценка:  0
РухНС
Спасибо Омеляну за лучшие дороги, и Авакову за лучших полицейских!!
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