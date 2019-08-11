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Нетаньяху посетит Украину впервые за 20 лет – СМИ

Комментариев: 2
Премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

В Украину 18 августа прилетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля, передает NEWSru.co.il.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщили в ведомстве.

Премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.

Отметим, прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

Напомним, Нетаньяху установил рекорд пребывания в должности премьер-министра Израиля. 

 

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Теги: Израиль, визит, Бабий Яр, Нетаньяху, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Coюзник    11.08.2019, 15:54
Оценка:  0
Coюзник
Серьезная заявочка ...
Ostiohandroz    11.08.2019, 15:44
Оценка:  0
Ostiohandroz
Мазел тов
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