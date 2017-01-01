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“Слуга народа” Стефанчук ищет “порядочных помощников” в Facebook

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Политик заявил, что ему нужны помощники.
Стефанчук ищет помощника
Стефанчук ищет помощника
facebook.com/ruslan.stefanchuk

Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук ищет помощника через социальные сети. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.

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Стефанчук отметил, что ему нужны профессиональные, порядочные и патриотичные помощники. 

Видимо пришло уже и мое время. Прошу вашей помощи и информационной поддержки в том, чтобы найти профессиональных, патриотичных и порядочных помощников для будущего народного депутата Украины. Добавляю форму анкеты для тех, кто желает попробовать себя на этом поприще. Искренне благодарен за содействие, - написал он.

Политик попросил не присылать свои резюме в мессенджеры, а также прикрепил форму. 

Все предложения только через форму. Так будет порядок и по-честному, - добавил Стефанчук.

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Напомним, в Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции. Фракция Слуги народа будет ждать предложений от других партий относительно кандидатуры вице-спикера.

 

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Теги: Стефанчук, нардеп, помощники, соцсети
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