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На Полтавщине задержали водителя с превышением дозы алкоголя в 16 раз

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Во время незначительного ДТП один из водителей заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя.
Пьяный водитель - рекордсмен
Пьяный водитель - рекордсмен
МВД Украины
 
В Полтавской области после небольшого ДТП патрульные обнаружили у одного из водителей превышение дозы алкоголя в 16 раз, сообщили на официальной странице МВД Украины в Facebook.
 
Во время незначительного ДТП один из водителей заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя. Об этом он сообщил в полицию.
 
 
"Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму", - сообщили в МВД Украины.
 
Напомним, что в Запорожье патрульные остановили Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился пьяный начальник отделения по расследованию ДТП Днепровского отдела полиции Николай Василенко.
 
 
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Теги: ДТП, Полтавская область, водитель, пьяный
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Источник: korrespondent.net

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