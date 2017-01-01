На Полтавщине задержали водителя с превышением дозы алкоголя в 16 раз

Во время незначительного ДТП один из водителей заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя.

В Полтавской области после небольшого ДТП патрульные обнаружили у одного из водителей превышение дозы алкоголя в 16 раз, сообщили на официальной странице МВД Украины в Facebook.