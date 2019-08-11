Разумков заявил, что у Зеленского нет должности для Портнова

Соратник Зеленского отметил, что Портнову не готовят должность.

Лидер пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал вероятность назначения экс-заместителя главы Администрации президента при Януковиче, юриста Андрея Портнова на государственную должность.

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Об этом Разумков рассказал в ходе интервью ВВС Украина.

Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться. Насколько мне известно, такие предложения (касательно должности Портнову в исполнительной власти, - ред.) ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно, - заявил Разумков.

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Кроме того, Разумкову намекнули, что за несколько дней до представления законопроекта президента Зеленского о люстрации, практически идентичное видение этого законопроекта представил Портнов. Между тем, Разумков акцентировал, что этот вопрос к Портнова и он не может комментировать.

Напомним, Разумков объяснил, почему имя кандидата на пост министра обороны держат в тайне. В их команде пока имя претендента будут умалчивать.

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