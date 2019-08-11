Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков заявил, что у Зеленского нет должности для Портнова

Комментариев: 5
Соратник Зеленского отметил, что Портнову не готовят должность.
Разумков сделал заявление по Портнову
Разумков сделал заявление по Портнову
facebook.com/profile.php?id=100005939985790&sk=photos

Лидер пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал вероятность назначения экс-заместителя главы Администрации президента при Януковиче, юриста Андрея Портнова на государственную должность.

Читай также: Разумков: Переговоры о коалиции не ведутся

Об этом Разумков рассказал в ходе интервью ВВС Украина.

Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться. Насколько мне известно, такие предложения (касательно должности Портнову в исполнительной власти, - ред.) ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно, - заявил Разумков.

Читай также: Разумков о "расколе" в "Слуге народа": "Это партийная дискуссия"

Кроме того, Разумкову намекнули, что за несколько дней до представления законопроекта президента Зеленского о люстрации, практически идентичное видение этого законопроекта представил Портнов. Между тем, Разумков акцентировал, что этот вопрос к Портнова и он не может комментировать.

Напомним, Разумков объяснил, почему имя кандидата на пост министра обороны держат в тайне. В их команде пока имя претендента будут умалчивать.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Разумков, Портнов, должности, слухи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
ira0957    11.08.2019, 19:05
Оценка:  -1
ira0957
Сёдня будет чёнить про хохлов,про нато? или можно выключать телевизор?
ira0957    11.08.2019, 19:03
Оценка:  -2
ira0957
В Севастополе байк-шоу в первый день посетили более 50 тысяч человек
Letohradek    11.08.2019, 18:15
Оценка:  -2
Letohradek
Хм ... для Портова должности нет ... А тюремной камеры тоже нет, для врага Украины?
KREMLIN_DEVIL    11.08.2019, 18:33
Оценка:  -1
KREMLIN_DEVIL
Зато он друг Богдана ну или Андрея
drozdikus    11.08.2019, 18:55
Оценка:  -4
drozdikus
пиз..данутое..петя не победит. хотя портнов еще та с.ука) стоит вспомнить голубые озера на оболони)
Letohradek    11.08.2019, 19:03
Оценка:  0
Letohradek
Ватоголовое, Петя каким боком к этой статье? ))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь