Две женщины погибли в ДТП во Львовской области

Столкнулись автомобили ВАЗ-21099, которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и Ауди под управлением 55-летнего львовянина.

Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли две пассажирки, водители госпитализированы, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа около 16:15 на автодороге Киев - Чоп в Бродовском районе", - говорится в сообщении.