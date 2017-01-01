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Две женщины погибли в ДТП во Львовской области

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Столкнулись автомобили ВАЗ-21099, которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и Ауди под управлением 55-летнего львовянина.
Смертельное ДТП во Львовской области
Смертельное ДТП во Львовской области
Корреспондент
 
Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли две пассажирки, водители госпитализированы, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
 
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа около 16:15 на автодороге Киев - Чоп в Бродовском районе", - говорится в сообщении.
 
Столкнулись автомобили ВАЗ-21099, которым управлял 43-летний житель Херсонской области, и Ауди под управлением 55-летнего львовянина.
 
Пассажирки ВАЗа возрастом 32 и 72 года погибли на месте происшествия. Водители автомобилей госпитализированы.
 
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
 
Напомним, что в Днепре в результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика пострадали пять человек.
 
 
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Теги: ДТП, Львовская область, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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