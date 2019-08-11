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В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

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По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения.
ДТП в Житомирской области
ДТП в Житомирской области
Корреспондент
 
В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, сообщает пресс-служба полиции области
 
На трассе Шепетовка-Чуднов-Бердичев произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого на месте происшествия погибли два человека, впоследствии в больнице скончались еще двое.
 
По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем ВАЗ.
 
За рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Нацполиции.
 
Напомним, что во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли две пассажирки, водители госпитализированы.
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Теги: ДТП, авария, полиция, Житомирская область, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    11.08.2019, 20:09
Оценка:  0
Антибес
Жаль людей...
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