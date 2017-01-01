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Волкер рассказал о консультациях по Донбассу

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Очередной раунд консультаций в нормандском формате должен состояться на следующей неделе.
Волкер рассказал о Нормандском формате
Волкер рассказал о Нормандском формате
Радио Свобода
 
Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по Нормандскому формату. Информацию о планах провести консультации подтвердил Голосу Америки представитель США на переговорах Курт Волкер.
 
По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.
 
В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
 
Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский предлагал расширить Нормандский формат переговоров по Донбассу участием США и Великобритании.
 
8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
 
6 августа близ населенного пункта Павлополь в результате обстрела боевиков погибли четверо морских пехотинцев из состава Объединенных сил Украины. Президент Владимир Зеленский после этого провел переговоры с президентом РФ и инициировал срочную встречу лидеров стран Нормандской четверки.
 
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Теги: Украина-США, ситуация на востоке Украины, нормандская четверка, война на Донбассе, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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