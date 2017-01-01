ДТП на Киевщине: 2 погибших, 13 травмированных
Подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций осуществляют деблокация погибших.
Вблизи поселка Глеваха Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла около 19:00. В ведомстве сообщили, что подразделениями ГСЧС осуществляется деблокация погибших.
От ГСЧС привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, что в Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
Эта же новость на Корреспондент