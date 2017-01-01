"Тишина" на Донбассе: четыре обстрела за сутки

Незаконные вооруженные формирования в воскресенье, 11 августа, четыре раза обстреливали позиции ООС.

На Донбассе четыре нарушения "тишины" facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на вечер воскресенья, 11 августа, сепаратисты 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.

"В течение суток вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Старогнативки по направлению Новоласпи – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного по направлению Пикуз – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого со стороны Докучаевска – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил: в районе Крымского со стороны Сокольников – из стрелкового оружия.

Как сообщалось, за прошлые сутки подразделения сепаратистов 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

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