В Харькове в ванной утонул годовалый ребенок

Отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут.

10 августа в Харькове в ванной одной из квартир утонул годовалый ребенок. Об этом проинформировало Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка", - сообщили в полиции.

Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в селе Никоноровка Полтавской области двухлетний ребенок утонул в ванной у себя дома.

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