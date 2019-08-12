Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 11 августа: Протест МИД, консультации по Донбассу

Комментариев: 1
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
МИД Украины выразил протест против несогласованного визита Путина в оккупированный Крым
МИД Украины выразил протест против несогласованного визита Путина в оккупированный Крым
EPA/UPG

В МИД отреагировали на визит Путина в Крым, Волкер рассказал о Нормандском формате. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Нетаньяху посетит Украину впервые за 20 лет

В Украину 18 августа прилетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

“18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским“, - сообщили в ведомстве.

 

Киев выразил протест на визит Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь“, - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.

 

Украинские катера зашли в главную базу ВМС Турции

Три украинских учебных катера зашли в главную военную базу Турции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

“Идет морской поход трех учебных катеров Смела, Чигирин и Новая Каховка. Сейчас корабли прошли пролив Босфор и зашли в порт Гельджук. При переходе морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.д.“, - говорится в сообщении Минобороны.

 

Волкер рассказал о консультациях по Донбассу

Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по Нормандскому формату. Информацию о планах провести консультации подтвердил представитель США на переговорах Курт Волкер.

По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами. В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: итоги дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Darkkinight    12.08.2019, 08:34
Оценка:  0
Darkkinight
Сотрудники «Росатома» пытались предотвратить взрыв на полигоне.
Перевожу: Сотрудники «Росатома» умерли бессмысленной смертью из-за ядерных амбиций Путина
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь