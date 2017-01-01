В Донецке случилось ЧП: В реке Кальмиус массовый мор рыбы

Загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища является органическим.

В оккупированном боевиками Донецке в реке Кальмиус внезапно погибла вся рыба.

Об этом сообщает ресурс “Новости Донбасса“.

Жители неподконтрольной территории в городе Донецк пожаловались на новую катастрофу. В “минздраве ДНР“ заявили о свежем органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища.

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По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8 августа 2019 года установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям:

запах в 3 раза,

биологическое потребление кислорода в 1,5 раза,

взвешенные вещества в 2 раза,

нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза,

марганец в 5 раз,

индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 миллионов на 1 дм кубический (при норме не более 5 тысяч в 1 дм кубическом).

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Причины загрязнения пока неизвестны. Следующий отбор проб воды из водоема запланирован на 12 августа.

Как сообщалось 8 августа, в реке под Кривым Рогом произошел массовый мор рыбы.

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