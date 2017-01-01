В Донецке случилось ЧП: В реке Кальмиус массовый мор рыбы
В оккупированном боевиками Донецке в реке Кальмиус внезапно погибла вся рыба.
Об этом сообщает ресурс “Новости Донбасса“.
Жители неподконтрольной территории в городе Донецк пожаловались на новую катастрофу. В “минздраве ДНР“ заявили о свежем органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища.
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По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8 августа 2019 года установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям:
- запах в 3 раза,
- биологическое потребление кислорода в 1,5 раза,
- взвешенные вещества в 2 раза,
- нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза,
- марганец в 5 раз,
- индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 миллионов на 1 дм кубический (при норме не более 5 тысяч в 1 дм кубическом).
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Причины загрязнения пока неизвестны. Следующий отбор проб воды из водоема запланирован на 12 августа.
Как сообщалось 8 августа, в реке под Кривым Рогом произошел массовый мор рыбы.
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