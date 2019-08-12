В Одессе на кладбище пьяная бабушка потеряла ребенка

Двухлетний мальчик один гулял по кладбищу.

В Одессе патрульные обнаружили на кладбище двухлетнего мальчика, который гулял среди могил без присмотра взрослых.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

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Около 17 часов в воскресенье правоохранителей вызвали неравнодушные граждане, увидевшие малыша, гулявшего в одиночку. Осматривая территорию кладбища, патрульные обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не могла ничего объяснить, лишь ругалась нецензурной бранью в сторону полицейских.

Позднее правоохранители установили, что эта женщина является бабушкой мальчика, в ее мобильном телефоне нашли номер матери мальчика, но она сообщила, что может забрать ребенка лишь после 21:00.

Пьяную женщину доставили в отделение полиции, а ребенка передали инспекторам ювенальной превенции.

Как сообщалось 12 августа, в Днепре пьяная мать шла с коляской по улице и поила младенца водкой.

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