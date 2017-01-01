Украине обещают улучшение погодных условий

Синоптики обещают практически всем областям солнце и высокую температуру воздуха.

В Укргидрометцентре обещают Украине 12 августа настоящее лето. Осадков не ожидается практически нигде.

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На западе страны сегодня солнечно и тепло. Кратковременные дожди на протяжении дня ожидаются только во Львове и Луцке. Воздух прогреется в пределах +30…+33 градуса по Цельсию.

В восточной части страны осадков не ожидается. Будет солнечно и тепло. На улице +27…+30 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают переменчивую облачность. Температура воздуха +28…+32 градуса по Цельсию.

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На севере страны без осадков. На протяжении дня облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +30 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине также без осадков. На улице +28…+32 градуса по Цельсию.

В столице день пройдет без осадков. Воздух прогреется от +28…+30 градусов по Цельсию.

Напомним, ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности. Угроза пожаров сохраняется в течение двух дней в ряде центральных и северных областей Украины.

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