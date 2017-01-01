Под Херсоном разоблачили ОПГ: Задержан "вор в законе" Шарик

Деятельность преступной группы контролировали украинские и российские воры в законе.

Процесс документирования деятельности преступной организации длился почти год. Злоумышленники контролировали преступные группы, а также преступников, которые находятся в местах лишения свободы. Задержанные в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского “общака“.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополя Виталий Стрижак, передает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

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Сотрудники полиции Крыма совместно с сотрудниками СБУ в Херсонской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность преступной организации. Документирование ее деятельности происходило в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины. Расследование проходит под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.

“Члены преступной организации действовали на территории Автономной Республики Крым, а также Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых “воров в законе“, - сказал Виталий Стрижак.

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Злоумышленники осуществляли контроль за противоправной деятельностью других преступных групп, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. Фигуранты собирали для воровского “общака“ деньги. В дальнейшем эти средства использовались для личных нужд “воров в законе“. Кроме того, средства шли для обеспечения криминальных “авторитетов“ сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, а также приобретения мобильных телефонов. На эти же средства организовывались преступные “сходки“, осуществлялся подкуп служебных и должностных лиц, нанимались адвокаты для других членов преступной организации, а также проводились акции по дискредитации правоохранительных органов Украины.

“Следователи уже установили, что так называемым “куратором“ юга Украины был житель Одессы, вор в законе по кличке "Шарик". Херсонское “звено“ преступной организации возглавлял лидер региональной преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением “общака“. Средства поступали как от отдельных преступников, так и от организованных преступных групп. Эти деньги - это добыча от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. Так, в течение двух лет сумма “взносов“ составила 23 миллиона гривен“, - отметил руководитель крымской полиции.

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Во время проведения следственных действий правоохранители провели около 30 санкционированных обысков. Процессуальные мероприятия проходили на территории трех областей Украины - Херсонской, Одесской и Запорожской.

Сейчас следователи в рамках уголовного производства объявили подозрение четырем фигурантам. Досудебное расследование продолжается. Напомним, ранее сообщалось, что следователи полиции Крыма сообщили о подозрении руководителю разведывательной группы.

Как сообщалось 28 мая, заключенный рассказал, почему в одесской колонии случился бунт.

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