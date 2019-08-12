Экс-президент должен явиться в ГБР сегодня для очередного допроса.

Порошенко снова вызвали на допрос Facebook Петра Порошенко

Через несколько минут пятого президента Украины Петра Порошенко ждут на очередной допрос в ГБР. Об этом передает ТСН.

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По информации журналистов, Порошенко планируют допросить по делу о покупке телеканала Прямой. Планируется поговорить с экс-президентом о вероятном уклонении от уплаты налогов.

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К слову, Государственное бюро расследований на данный момент возбудило 11 уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко. Практические все уголовные дела против политика инициировал экс-заместитель главы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов.

Напомним, в ГБР прокомментировали “дела Порошенко”. Ведомство не собирается раскрывать детали уголовных дел.

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