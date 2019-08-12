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Порошенко снова вызвали на допрос

Комментариев: 2
Экс-президент должен явиться в ГБР сегодня для очередного допроса.
Порошенко снова вызвали на допрос
Порошенко снова вызвали на допрос
Facebook Петра Порошенко

Через несколько минут пятого президента Украины Петра Порошенко ждут на очередной допрос в ГБР. Об этом передает ТСН.

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По информации журналистов, Порошенко планируют допросить по делу о покупке телеканала Прямой. Планируется поговорить с экс-президентом о вероятном уклонении от уплаты налогов.

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К слову, Государственное бюро расследований на данный момент возбудило 11 уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко. Практические все уголовные дела против политика инициировал экс-заместитель главы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов.

Напомним, в ГБР прокомментировали “дела Порошенко”. Ведомство не собирается раскрывать детали уголовных дел. 

 

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Теги: ГБР, Порошенко, допрос
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Комментариев (3)
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MNI1957    12.08.2019, 09:45
Оценка:  0
MNI1957
дорос должен быть с пристрастием
Letohradek    12.08.2019, 09:48
Оценка:  -2
Letohradek
С пристрастием, это как? Отсосать так, что бы высосать мозги? )))
VSHIVANKA    12.08.2019, 10:08
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ТЕБЕ ВИДНЕЕ СТАРАЯ ОБЕЗЬЯНА .....))))
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