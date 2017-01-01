В церкви на Винничине произошло массовое отравление

Одиннадцать человек, среди которых трое детей, были госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтероколит.

В Ямпольском районе Винницкой области госпитализированы 11 человек, которые до этого употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что 11 пострадавших госпитализировали в Ямпольскую центральную районную больницу, из них трое - дети. Им поставлен предварительный диагноз острый гастроэнтероколит.

“В течение 10-11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)“, - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что на поминках в Житомирской области отравились 12 человек. Аналогичный случай произошел во Львовской области, где на поминальном обеде отравились 10 человек.





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