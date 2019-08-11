У Зеленского объяснили, почему общаются с российскими СМИ

Представитель команды Зеленского считает, что с российскими журналистами нужно общаться.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что с российскими журналистами нужно общаться в любом случае, но только с представителями тех СМИ, которые не искажают информацию. Об этом он рассказал в ходе интервью Детектору медиа.

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На вопрос журналиста о том, не вредит ли тот факт, что Дмитрий Разумков дал интервью российскому “Коммерсанту”, имиджу партии, Потураев ответил, что нет.

Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист "Коммерсанта", - ред.), Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы общаемся с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине, - отметил Потураев.

Кроме того, Потураев четко ответил, что ни он, ни Разумков не согласятся на интервью с главной пропагандистской Кремля Ольгой Скабеевой.

Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала "Дождь". Думаю, "Коммерсантъ" тоже не будет искажать, - добавил он.

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По словам Потураева, в РФ практически не осталось независимых СМИ, которые придерживаются стандарта объективности.

Напомним, в Турции к Зеленскому не пустили российскую журналистку. Инцидент случился после встречи с Варфоломеем.

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