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Одесский лагерь “Виктория” впервые после пожара принял детей

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На протяжении двух лет лагерь не принимал детей.
Детей заселили в каменные корпуса
Детей заселили в каменные корпуса
Думская

9 августа впервые со дня пожара, который случился в сентябре 2017 года, в одесский лагерь “Виктория” заселились дети. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа. Об этом передает Думская.

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Начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала журналистам, что в лагерь заселилась первая смена. Она состоит из 103 детей. Это преимущественно дети льготных категорий. 

Издание отмечает, что деревянные корпуса, в одном из которых сгорели заживо трое детей в сентябре 2017 года, остаются под арестом. Детей заселили в каменные корпуса "Виктории", которые летом 2019-го отремонтировали. Стоимость ремонта, согласно документации на сайте ProZorro, составила около 5 млн грн.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что одесский лагерь “Виктория” снова заработает летом. Летом в каменных домах детского оздоровительно-спортивного комплекса Виктория в Одессе планируют открыть лагерь.

 

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Теги: лагерь Виктория, пожар, дети, заселение
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