Хозяин ротвейлера, убившего девушку, получил срок условно

Пострадавшая девушка умерла от большой кровопотери.

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области приговорил к условному сроку местного жителя, натравившего собаку на девушку.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Мужчина признан виновным по статье “оставление в опасности“ и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года,. Разбирательство закончилось 2 августа. Изначально действия подозреваемого квалифицировали как умышленное убийство.

Суд установил, что вечером 18 февраля мужчина встречался с погибшей девушкой, они общались на улице, а затем он предложил проводить ее домой. Девушка отказалась, мужчина ушел, но позже снова вышел на улицу со своей собакой.

По версии обвиняемого, ротвейлер вырвался и побежал по улице. Мужчина догнал собаку, когда та уже кусала девушку за ноги и голову. Оттащить собаку ему не удалось, и он ушел домой.

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Пострадавшую госпитализировали с многочисленными укусами головы, шеи и конечностей. Девушка умерла на следующий день от большой кровопотери. Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал, что оставил потерпевшую в опасности и не предпринял всех возможных мер для оказания помощи.

Как сообщалось в феврале, в городе Вознесенск Николаевской области парень натравил ротвейлера на свою бывшую девушку, от полученных ранений та скончалась.

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