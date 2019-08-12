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Хозяин ротвейлера, убившего девушку, получил срок условно

Комментариев: 11
Пострадавшая девушка умерла от большой кровопотери.
Хозяин ротвейлера, убившего девушку, получил срок условно
Скриншот

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области приговорил к условному сроку местного жителя, натравившего собаку на девушку.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Мужчина признан виновным по статье “оставление в опасности“ и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года,. Разбирательство закончилось 2 августа. Изначально действия подозреваемого квалифицировали как умышленное убийство.

Суд установил, что вечером 18 февраля мужчина встречался с погибшей девушкой, они общались на улице, а затем он предложил проводить ее домой. Девушка отказалась, мужчина ушел, но позже снова вышел на улицу со своей собакой.

По версии обвиняемого, ротвейлер вырвался и побежал по улице. Мужчина догнал собаку, когда та уже кусала девушку за ноги и голову. Оттащить собаку ему не удалось, и он ушел домой.

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Пострадавшую госпитализировали с многочисленными укусами головы, шеи и конечностей. Девушка умерла на следующий день от большой кровопотери. Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал, что оставил потерпевшую в опасности и не предпринял всех возможных мер для оказания помощи.

Как сообщалось в феврале, в городе Вознесенск Николаевской области парень натравил ротвейлера на свою бывшую девушку, от полученных ранений та скончалась.

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Теги: убийство, собака, животные, Николаевская область
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Комментариев (11)
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advokit    12.08.2019, 11:35
Оценка:  +2
advokit
Дай Бог , щоб тому СУДДІ або його сім"ї теж саме зробив той урод. Хотілося б побачити реакцію суддів!
Колишній-східняк    12.08.2019, 11:34
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Оставил умирать на улице после нападения собственного пса? Это тянет на реальный срок и немалый, но никак не условный. Интересно, какую статтю УК судья нашёл для этого случая?
Woodbrother    12.08.2019, 11:20
Оценка:  +1
Woodbrother
Суд -молодец, а топор лучше. Надеюсь собственник собаки гуляет иногда по улице .
Irena    12.08.2019, 11:17
Оценка:  +8
Irena
Интересно, а если бы собака загрызла кого-то из детей судьи, он бы вынес такой же приговор?
Афганец    12.08.2019, 11:31
Оценка:  -1
Афганец
Ну ты сравнил! То ДЕТИ СУДЬИ, то какая-то толка!
Типа, то бензин, а то дети!
Афганец    12.08.2019, 11:15
Оценка:  +4
Афганец
Удивительно, что вообще какой-то срок получил!
Отморозился - и порядок! Типа, собака не моя!
KREMLIN_DEVIL    12.08.2019, 11:14
Оценка:  +5
KREMLIN_DEVIL
Каждый судья крутит закон как хочет!
bertal    12.08.2019, 11:09
Оценка:  +6
bertal
Вот вам и правосудие, сколько еще людей в стране должны погибнуть, чтоб любителей собак начали сажать?
seamaster    12.08.2019, 11:08
Оценка:  +3
seamaster
Это убийство. Тянет на 20-25 лет строгого режима. Ну и законы цэивропе!?....
Media-sapiens    12.08.2019, 11:14
Оценка:  +4
Media-sapiens
Это если действительно натравил...
Но даже если нет, то без намордника - по логике тянет на убийство по неосторожности, но не по нашей системе...
seamaster    12.08.2019, 11:35
Оценка:  +1
seamaster
Мужчина догнал собаку, когда та уже кусала девушку за ноги и голову. Оттащить собаку ему не удалось, и он ушел домой. Эта тварь просто ушла.
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