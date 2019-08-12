Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64

Т-64 образца 2017 оборудовании тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новым динамической защитой.

Ранее модернизацию танков Т-64 к этому уровню проводил только “Харьковский бронетанковый завод“ ukroboronprom.com.ua

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Государственное предприятие “Львовский бронетанковый завод“, входящее в состав государственного концерна “Укроборонпром“, наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новым динамической защитой.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В ведомстве отметили, что благодаря этому удалось значительно расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины.

К тому же отмечается, что именно этот танк в 2017 году проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge и был продемонстрирован во время прошлогоднего парада по случаю Дня Независимости Украины.

При модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

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Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от Госпредприятия “Оризон-Навигация“, входящая в состав ГК “Укроборонпром“. Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме “онлайн“ обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями “Лыбидь К-2РБ“, которые обеспечивают надежную защиту от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

В Укроборонпроме отмечают, что ранее модернизацию танков Т-64 на этом уровне проводил только “Харьковский бронетанковый завод“ “Укроборонпрома“, который уже направил украинской армии более полутора сотен Т-64 образца 2017 года. А благодаря мощностям “Львовского бронетанкового завода“ процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее.

Как сообщалось 8 августа, за невыполнение заказов ОПК с ГП “Житомирский бронетанковый завод“

взыскали более 8,5 млн грн штрафов.

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