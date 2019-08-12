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“Журналисты перестали слышать людей”: У Зеленского объяснили скандальное заявление Богдана

Комментариев: 1
Советник президента прокомментировал скандальное заявление Андрея Богдана касательно журналистов.
Потураев не согласен с Богданом
Потураев не согласен с Богданом
facebook.com/nikita.poturaev

Советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев объяснил, что имел в виду Андрей Богдан, заявляя, что политика может обходится без журналистов. Об этом он рассказал в ходе интервью Детектор Медиа.

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Потураев отметил, что это личное мнение Богдана. Однако, Потураев не согласен с высказыванием главы Офиса президента о ненужности журналистов как посредников в общении политиков с электоратом. 

Журналисты тоже перестали слышать людей, потому что хотят получить просмотры, рекламу, - заявил Потураев.

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Кроме того, Потураев отметил, что не согласен в том, что 1+1 сыграл решающую роль в победе Зеленского на выборах. Советник президента заявил, что олигархи - это единственное, что держит топовые украинские медиа на плаву.

Напомним, журналист УП возмутился неуважением со стороны Зе!команды. Журналист подчеркнул, что впервые столкнулся с таким отношением к СМИ за 4 года.

 

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Теги: скандал, Богдан, журналисты, Потураев
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Комментариев (1)
KREMLIN_DEVIL    12.08.2019, 11:39
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
“Журналисты перестали слышать людей”...
Так вот почему они общаются с "проверенными" щУрНалистами которые не станут задавать неподготовленных вопросов и русо-сми?!
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