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Бойцы ВСУ показали отработку навыков захвата вездехода врага в зоне ООС

Комментариев: 3
К учениям привлекались вертолеты Ми-8.
Военнослужащие, отличившиеся при выполнении боевых задач, были награждены
Военнослужащие, отличившиеся при выполнении боевых задач, были награждены

Инструкторско-методическое занятие по тактической подготовке по специальной тематике прошло в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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“Для начала, специалисты по различным направлениям рассказали учебным группам и показали на практике, как применяются технические средства отечественного и зарубежного производства, находящиеся на вооружении Объединенных сил. Также рассказали как организуется взаимодействие подразделений, маскировки и обеспечения их автономности при работе в поле; про критические моменты при определении координат, откуда враг ведет огонь, при минной войне, при применении разведывательных или ударных беспилотных летательных аппаратах и противодействия беспилотникам противника, оказании первой помощи и медицинской эвакуации“, - говорится в сообщении.

Вторая часть занятий была практической: по легенде стояла задача захватить военный вездеход с офицерами противника на борту. К учениям привлекались вертолеты Ми-8.

После завершения занятия командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Сырский наградил военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, поблагодарил участников за надлежащую подготовку мероприятия и всех присутствующих за ежедневную опасную службу.

“Все отработали хорошо и очень профессионально. Уверен, что в боевых условиях вы способны показать себя еще лучше“, - отметил Александр Сырский.

Как сообщалось, украинские военные в Германии примут участие в учениях Combined Resolve-12.

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Теги: учения, Донбасс, ВСУ, ООС
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Комментариев (3)
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bertal    12.08.2019, 13:12
Оценка:  +1
bertal
Не смешно, и сколько потратили денег налогоплатильщиков? Сцука завтра учения по захвату планет и нло, сколько идиотов развелось
Nikolas_Adver    12.08.2019, 13:06
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
задача захватить военный вездеход

ни разу не слышал о такой военной технике. а везделеты и вездеезды у вас тоже есть?
Сеемма    12.08.2019, 12:47
Оценка:  +3
Сеемма
А захват пианино, телевизоров, оргтехники отрабатывать не надо? Это в крови?
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