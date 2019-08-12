Бойцы ВСУ показали отработку навыков захвата вездехода врага в зоне ООС

К учениям привлекались вертолеты Ми-8.

Инструкторско-методическое занятие по тактической подготовке по специальной тематике прошло в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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“Для начала, специалисты по различным направлениям рассказали учебным группам и показали на практике, как применяются технические средства отечественного и зарубежного производства, находящиеся на вооружении Объединенных сил. Также рассказали как организуется взаимодействие подразделений, маскировки и обеспечения их автономности при работе в поле; про критические моменты при определении координат, откуда враг ведет огонь, при минной войне, при применении разведывательных или ударных беспилотных летательных аппаратах и противодействия беспилотникам противника, оказании первой помощи и медицинской эвакуации“, - говорится в сообщении.

Вторая часть занятий была практической: по легенде стояла задача захватить военный вездеход с офицерами противника на борту. К учениям привлекались вертолеты Ми-8.

После завершения занятия командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Сырский наградил военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, поблагодарил участников за надлежащую подготовку мероприятия и всех присутствующих за ежедневную опасную службу.

“Все отработали хорошо и очень профессионально. Уверен, что в боевых условиях вы способны показать себя еще лучше“, - отметил Александр Сырский.

Как сообщалось, украинские военные в Германии примут участие в учениях Combined Resolve-12.

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