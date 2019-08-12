Потураев анонсировал законопроект, из-за которого могут убрать ряд СМИ

У президента анонсировали законопроект.

Команда президента Владимира Зеленского анонсировала новый законопроект о телевидении и радиовещании, из-за которого может пропасть ряд украинских средств массовой информации.

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Об этом заявил советник президента Зеленского Никита Потураев в ходе интервью Детектору медиа.

По словам советника президента, этот законопроект планируют принять одним из первых.

Законопроект об аудиовизуальных услугах, который должен заменить собой законы о Нацсовете и о телевидении, радиовещании и печатных СМИ. В Украине должны существовать только общественные и частные медиа, по моему мнению, - заявил Потураев.

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Кроме того, Потураев назвал самые мощные медиа в Украине. По его мнению, это “Громадське”, “1+1”, StarLight (холдинг объединяет три телеканала: “ICTV”, “СТБ”, “Новый канал”), “Украина”.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему общаются с российскими СМИ. Представитель команды Зеленского считает, что с российскими журналистами нужно общаться.

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