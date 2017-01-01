В тернопольском троллейбусе пьяный мужчина угрожал людям пистолетом

Полицейские арестовали хулигана.

В Тернополе неадекватный пассажир троллейбуса угрожал физической расправой другим пассажирам, которые делали ему замечания. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Предварительно известно, что 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесную перепалку с пассажирами общественного транспорта. После того, как словесных аргументов у него не осталось, злоумышленник вынул пистолет и начал угрожать своим оппонентам физической расправой.

Мужчина арестован tp.npu.gov.ua

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Дебошира арестовали. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Полицейские возбудили уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Одессе мужчины повздорили из-за кошки: началась стрельба. Прохожий сделал мужчине замечание за грубое обращение с кошкой. Замечание переросло в ссору, затем мужчины подрались, и один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

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