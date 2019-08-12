В базу Миротворца попал наблюдатель ОБСЕ: известны детали

Мужчину подозревают в содействии сепаратистам.

Россиянин Николай Алексеев, который является наблюдателем миссии ОБСЕ на Донбассе, попал в базу сайта Миротворец за антиукраинскую деятельность.

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Сообщается, что данные об этом человеке были размещены в разделе “Чистилище” из-за того, что мужчина публично призывает к убийству украинцев и высказывает поддержку самопровозглашенным “ЛДНР”.

Деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом. Распространение идей т.н. „русского мира“. Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИДе, - сказано в сообщении.

Пост myrotvorets.center

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На сайте также прикреплены скриншоты постов Алексеева, в которых явный антиукраинский посыл. Миротворец просит СБУ и другие компетентные органы принять во внимание информацию, которую удалось найти об этом человеке.

Пост myrotvorets.center

Напомним, Андрея Малахова после скандального телемоста внесли в базу “Миротворца”. Ведущего скандального телемоста внесли в “Чистилище” сайте.

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