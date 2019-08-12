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В базу Миротворца попал наблюдатель ОБСЕ: известны детали

Комментариев: 5
Мужчину подозревают в содействии сепаратистам.
Алексеев Николай
Алексеев Николай
myrotvorets.center

Россиянин Николай Алексеев, который является наблюдателем миссии ОБСЕ на Донбассе, попал в базу сайта Миротворец за антиукраинскую деятельность. 

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Сообщается, что данные об этом человеке были размещены в разделе “Чистилище” из-за того, что мужчина публично призывает к убийству украинцев и высказывает поддержку самопровозглашенным “ЛДНР”.

Деятельность, несовместимая с дипломатическим статусом. Распространение идей т.н. „русского мира“. Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины. Дипломатическая карточка получена им в мае текущего года в украинском МИДе, - сказано в сообщении. 

Пост
Пост
myrotvorets.center

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На сайте также прикреплены скриншоты постов Алексеева, в которых явный антиукраинский посыл. Миротворец просит СБУ и другие компетентные органы принять во внимание информацию, которую удалось найти об этом человеке.

Пост
Пост
myrotvorets.center

Напомним, Андрея Малахова после скандального телемоста внесли в базу “Миротворца”. Ведущего скандального телемоста внесли в “Чистилище” сайте. 

 

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Теги: Миротворец, Алексеев, наблюдатель ОБСЕ, ОБСЕ
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Комментариев (5)
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SEMPENTY    12.08.2019, 14:19
Оценка:  -2
SEMPENTY
Какие только люди не попадают в этот долбанный Миротворец... Каждый кто заговорил на русском,уже враг.
krolikoff_net    12.08.2019, 13:55
Оценка:  +5
krolikoff_net
Рассейский фашист не может быть наблюдателем ОБСЕ по определению. Арестовать его и в камеру.
SergioS    12.08.2019, 13:49
Оценка:  +8
SergioS
Свинорос в ОБСЕ? Это же нонсенс...
ira0957    12.08.2019, 13:31
Оценка:  -8
ira0957
Порошенко забросали яйцами после допроса

Неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после его допроса в Государственном бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой"
krolikoff_net    12.08.2019, 13:54
Оценка:  +5
krolikoff_net
Своими яйцами надеюсь
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