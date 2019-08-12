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Прокуратура взялась за мост из-за которого поспорили Зеленский и Филатов

Комментариев: 1
Правоохранители проверяют возможное присвоение бюджетных денег во время ремонта моста в Днепре.
Правоохранители с экспертами осмотрели мост, а также взяли образцы бетона (керны) для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы
Правоохранители с экспертами осмотрели мост, а также взяли образцы бетона (керны) для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы
Днепр Час

Прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре. Об этом говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры.

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“Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по факту возможного присвоения бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 августа правоохранители с экспертами осмотрели мост, а также взяли образцы бетона (керны) для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, капитальный ремонт Нового моста в Днепре начали в 2017 году. Как сообщалось, во время визита в Днепр Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. После этого Филатов на два месяца закрыл Новый мост.

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Теги: мост, Днепр, прокуратура, проверка, Борис Филатов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alex-zol    12.08.2019, 15:53
Оценка:  -3
alex-zol
Спасибо Анатолию Шарию за это расследование!!!!
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