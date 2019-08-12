Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря

Президент потребовал уволить главного лесника Житомирской области, руководителей полиции нескольких районов, а также начальников СБУ в трех регионах.

Президент Владимир Зеленский потребовал уволить ряд руководителей силовых ведомств из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря. Так, во время визита в Житомирскую область он рекомендовал написать заявления об увольнении руководителям местной Нацполиции и СБУ.

Я вам не верю, я буду говорить с руководителем, и я вам тоже очень рекомендую покинуть вашу должность. Буду говорить с господином Аваковым, с господином Князевым… Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что вы прекратили (нелегальную добычу янтаря в области, - ред.), а у нас есть экономические выводы: что вы тут прекратили, кто прекратил? (...) Может, вы … в схеме не были, но вы не можете ничего сделать с "пиратами янтарными" Житомирщины, - сказал Зеленский главе полиции Житомирской области.

Обращаясь к главе УСБУ области, президент указал, как работают с янтарем представители Службы безопасности.

А вы знаете, что Служба безопасности Украины тоже в этой схеме? ... Как они работают с янтарем, если не по схеме, каким образом? ... Мы заменим главу СБУ Житомирской области. Я хотел бы, чтобы господин Иван Геннадиевич Баканов рассмотрел другую кандидатуру, - отметил глава государства.

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Он также предложил Князеву уволить руководителей районных отделов Нацполиции Олевского и Овручского районов области.

По словам президента, проблема нелегальной добычи янтаря в Украине "приобрела масштаб экологического бедствия".

Действительно, тысячи гектаров лесных земель превратились в пустыню… Мы сегодня облетели все и все это видели. Мы понимаем, что люди охотятся там на янтарь, мы понимаем, что это реальная война, по-другому не могу об этом сказать, война с государством уголовных авторитетов, которых прикрывали и полиция, и СБУ, и прокуратура, - сказал Зеленский.

Он также предложил уйти в отставку начальнику областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Мы начнем работать по всем фамилиям в этих трех областях (Волынской, Ровенской и Житомирской - ред.), чтобы они собирали свои вещи и изменили адрес своего существования, изменили страну своей жизни, - заявил президент.

Также президент поручил Князеву уволить руководителей райотделов Нацполиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области

Слова Зеленского подтвердил глава Нацполиции Сергей Князев. По его словам, по предварительным подсчетам, только в трех регионах "черные" копатели повредили более 6200 га леса и более 1000 га сельскохозяйственных земель.

В таких условиях отсутствие природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части нашего государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы, - сказал он.

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Действия нарушителей закона чаще всего карались мизерными штрафами. Незаконная добыча янтаря, заявил глава Нацполиции, не могла происходить без сотрудничества бандитов с местными органами власти и силовиками

По его словам, в 2016 году для доступа в труднопроходимые места в распоряжение полиции было передано 12 единиц специальной и бронетехники, привлечены группы аэроразведки, сформированы передвижные поисковые группы, которые были сняты со второй линии обороны в Донбассе.

Напомним, Зеленский назначил Бунечко новым председателем Житомирской ОГА. В 2014 и 2015 годах Бунечко был замначальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

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