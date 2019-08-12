Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты

Комментариев: 4
Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР.
Политик не пострадал
Политик не пострадал
скриншот

Экс-президент Украины Петр Порошенко после очередного допроса в Государственном бюро расследований попал в неприятную ситуацию. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Активисты забросали яйцами кандидатов в нардепы от 50 округа

Во время допроса политика, у здания ГБР собрались противники и поклонники Порошенко. Проводились акции протеста и поддержки. 

После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, в него полетели яйца. Судя по всему, бросали их противники экс-гаранта. Между тем, яйца в основном полетели в журналистов, которые окружили политика. Сам Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал.

Читай также: На Закарпатье Порошенко чуть не забросали яйцами

В конфликт вмешались правоохранители. Копы пытались задержать хулиганов, но нарушители скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, Порошенко снова вызвали на допрос. Экс-президент явился в ГБР сегодня для очередного допроса

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Порошенко, ГБР, журналисты, яйца
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    12.08.2019, 14:40
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАКАЯ ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ.....)))
designandrey65    12.08.2019, 14:24
Оценка:  0
designandrey65
лучше бы гав..о
КимЧенПых    12.08.2019, 14:23
Оценка:  0
КимЧенПых
и тут выкрутился
VSHIVANKA    12.08.2019, 14:41
Оценка:  0
VSHIVANKA
НО В ШАРОВАРЫ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДРИСТАНУЛ ....)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь