Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты

Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР.

Экс-президент Украины Петр Порошенко после очередного допроса в Государственном бюро расследований попал в неприятную ситуацию. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Активисты забросали яйцами кандидатов в нардепы от 50 округа

Во время допроса политика, у здания ГБР собрались противники и поклонники Порошенко. Проводились акции протеста и поддержки.

После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, в него полетели яйца. Судя по всему, бросали их противники экс-гаранта. Между тем, яйца в основном полетели в журналистов, которые окружили политика. Сам Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал.

Читай также: На Закарпатье Порошенко чуть не забросали яйцами

В конфликт вмешались правоохранители. Копы пытались задержать хулиганов, но нарушители скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, Порошенко снова вызвали на допрос. Экс-президент явился в ГБР сегодня для очередного допроса

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram