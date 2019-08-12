“Готов на полиграф в прямом эфире”: Порошенко прокомментировал допрос в ГБР

Экс-президент заявил о недоверии к ГБР и его руководству.

Пятый президент Украины Петр Порошенко после очередного допроса в ГБР заявил, что ничего не знает о неуплате налогов при покупке телеканала Прямой и готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире на глазах у всей страны.

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Об этом Порошенко рассказал во время выступления перед журналистами по итогу допроса.

Порошенко акцентировал, что сегодня его допросили в качестве свидетеля. Он также отметил, что не следователи даже не могут четко сформулировать, о чем речь.

Неуплата налогов Прямым каналом. Каких налогов? Я не знаю, я не имею к этому никакого отношения. Но вы хоть скажите, у нас была проверка? Нет, не было. Хоть скажите, о каких налогах идет речь. Мы не знаем. А про какие средства отмывания вы говорите? Мы не знаем. А откуда вы это взяли? - отметил Порошенко.

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Кроме того, Порошенко огласил, что ГБР планирует провести тестирование на детекторе лжи. Политик не против такой меры, но ГБР он не доверяет.

Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на Прямом канале, те вопросы - а у меня есть их перечень - я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на Прямом канале, - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты. Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР.

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