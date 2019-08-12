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“Готов на полиграф в прямом эфире”: Порошенко прокомментировал допрос в ГБР

Комментариев: 14
Экс-президент заявил о недоверии к ГБР и его руководству.
Порошенко готов на полиграф в прямом эфире
Порошенко готов на полиграф в прямом эфире
скриншот

Пятый президент Украины Петр Порошенко после очередного допроса в ГБР заявил, что ничего не знает о неуплате налогов при покупке телеканала Прямой и готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире на глазах у всей страны.

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Об этом Порошенко рассказал во время выступления перед журналистами по итогу допроса.

Порошенко акцентировал, что сегодня его допросили в качестве свидетеля. Он также отметил, что не следователи даже не могут четко сформулировать, о чем речь.

Неуплата налогов Прямым каналом. Каких налогов? Я не знаю, я не имею к этому никакого отношения. Но вы хоть скажите, у нас была проверка? Нет, не было. Хоть скажите, о каких налогах идет речь. Мы не знаем. А про какие средства отмывания вы говорите? Мы не знаем. А откуда вы это взяли? - отметил Порошенко.

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Кроме того, Порошенко огласил, что ГБР планирует провести тестирование на детекторе лжи. Политик не против такой меры, но ГБР он не доверяет.

Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на Прямом канале, те вопросы - а у меня есть их перечень - я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на Прямом канале, - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты. Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР.

 

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Теги: Порошенко, полиграф, ГБР, детектор лжи
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Комментариев (15)
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Шкиряк_и_Зорян    12.08.2019, 15:51
Оценка:  +5
Шкиряк_и_Зорян
А полиграммы его многочасового допроса тоже в прямом эфире будут расшифровывать? Зритель то потянет такой марафон?
YSL    12.08.2019, 15:46
Оценка:  +6
YSL
Похоже что снова под дурачка начал косить.
Шкиряк_и_Зорян    12.08.2019, 15:51
Оценка:  +5
Шкиряк_и_Зорян
Абсолютно точно!
Коляка    12.08.2019, 15:44
Оценка:  +4
Коляка
Рафик полностью ни в чём не виноват. Он сам пришёл в отделение и всё рассказал как всё было на самом деле. В итоге выяснилось, что общественность опасна для Рафика.
Коляка    12.08.2019, 15:42
Оценка:  +2
Коляка
та що Ви мені говорите, це у Вас поліграф не працює! да в іншій теж не працює ...
Колишній-східняк    12.08.2019, 15:46
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Какая-то абракадабра. На каком языке это накорябано?
РухНС    12.08.2019, 15:42
Оценка:  +6
РухНС
ХОТЕЛ БЫ Я НА ЭТО ПОСМОТРЕТЬ)))
Колишній-східняк    12.08.2019, 15:36
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Я так понял, что Пётр Алексеевич допросил следователей ГБР и остался ими не доволен.
Sdream    12.08.2019, 15:32
Оценка:  +5
Sdream
Когда плотно на стакане полиграф не сработает, а если уже и белочка то точно.
KREMLIN_DEVIL    12.08.2019, 16:18
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Имеешь личный опыт?
Джо-кер    12.08.2019, 15:20
Оценка:  -4
Джо-кер
Невиновен.
РухНС    12.08.2019, 15:42
Оценка:  0
РухНС
НЕ, ВИНОВЕН))
МаксимУм    12.08.2019, 15:11
Оценка:  +6
МаксимУм
Педро и детектор... Он так привык врать, что сам не знает где правда...
Шкиряк_и_Зорян    12.08.2019, 15:55
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Войдёт в образ Иоанна Грозного, опрокинет стопку и без труда пройдёт даже не ПФИ, а ПФЭ!
alex-zol    12.08.2019, 15:04
Оценка:  +3
alex-zol
Сам создал и сам не доверяет)))))
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