В Харькове погоня закончилась массовым ДТП

Двое полицейских пострадали и были госпитализированы, а нарушитель, которого преследовали копы, задержан.

ДТП с участием копов в Харькове hk.npu.gov.ua

В Харькове в результате полицейской погони за нарушителем произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе и патрульного Toyota Prius. Также в аварии пострадали двое полицейских. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

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Отмечается, что инцидент произошел накануне в 22:40 на проспекте Науки, 66.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra нe реагировал на требования полицейских об остановке и продолжал движение. Во время преследования Opel протаранил Daewoo Lanos, а патрульный Prius врезался в Opel. В результате столкновения двое правоохранителей получили травмы.

“В больницу доставили двух пассажиров Toyota Prius. Это патрульные, которые ехали в служебном автомобиле. Предварительный диагноз врачей - ушибы. Также у одного из полицейских - рваная рана подбородка“, - рассказала Курбанова.

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Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался. Обстоятельства аварии сейчас выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, под Харьковом девушка протаранила авто патрульных, пыталась уйти от погони.

