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Украинский мультфильм в Крыму отозвали из проката

Комментариев: 2
Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова.
В украинской версии мультик назвается "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"
В украинской версии мультик назвается "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"
Скриншот

Мультфильм "Руслан и Людмила: Перезагрузка", известный в Украине под названием "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", был снят с показов в кинотеатрах в аннексированном Крыму по требованию правообладателя.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Так, сообщается, что украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 по 14 августа. Российский прокатчик "Экспонента Филм" заявил, что это не нарушает законы России.

Журналисты обратилось к украинскому правообладателю Film.Ua Group за разъяснениями ситуации, после чего в компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты с крымского проката.

Сообщается, что мультипликационный фильм The Stolen Princess (2018) был снят при поддержке Госагентства по вопросам кино Украины. Финансирование из госбюджета составило 19,5 млн гривен.

Как сообщалось 12 августа, в Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма.

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Теги: Крым, оккупанты, мультфильм
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Комментариев (2)
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Коляка    12.08.2019, 15:50
Оценка:  -1
Коляка
Руслан і Людмила Олександр Пушкін
T-REX2    12.08.2019, 16:06
Оценка:  -2
T-REX2
точнее- Сашко Гарматний
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