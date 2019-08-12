Украинский мультфильм в Крыму отозвали из проката

Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова.

Мультфильм "Руслан и Людмила: Перезагрузка", известный в Украине под названием "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", был снят с показов в кинотеатрах в аннексированном Крыму по требованию правообладателя.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Так, сообщается, что украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 по 14 августа. Российский прокатчик "Экспонента Филм" заявил, что это не нарушает законы России.

Журналисты обратилось к украинскому правообладателю Film.Ua Group за разъяснениями ситуации, после чего в компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты с крымского проката.

Сообщается, что мультипликационный фильм The Stolen Princess (2018) был снят при поддержке Госагентства по вопросам кино Украины. Финансирование из госбюджета составило 19,5 млн гривен.

Как сообщалось 12 августа, в Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма.

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