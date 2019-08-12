В Слуге народа объяснили, зачем нужен закон о цензуре
Закон о правилах работы СМИ в условиях гибридной войны на Донбассе, который предложил один из депутатов-мажоритарщиков от Слуги народа Сергей Швец, нужен для выдерживания определенных рамок для журналистов. Об этом сказал глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.
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По его словам, он разделяет идею, что Украине надо усилиться информационно.
“Потому что информационную войну мы пока не выигрываем. Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее “слили“, во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал“, – объяснил Корниенко.
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Он добавил, что поэтому сейчас назревает концепция реформирования этой сферы. “Возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой“, – уточнил Корниенко.
Ранее стало известно, что Офис президента Украины инициировал создание Совета по вопросам свободы слова при главе государства, которая будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры и будет защищать права журналистов.