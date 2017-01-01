В Одессе мужчина выпал с окна 17 этажа

К сожалению, мужчина умер.

В Одессе по улице Пишоновской, 20/1 мужчина выпал с окна 17 этажа. Об этом передает местное издание Odessa.online, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Предварительно известно, что травмы, которые мужчина получил в результате падения, несовместимы с жизнью. Он скончался мгновенно. Медики скорой помощи констатировали смерть.

На место трагедии приехала следственно-оперативная группа. На данный момент выясняются все детали происшествия. Кроме того, личность погибшего мужчины до сих пор не установлена.

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Полицейские пока не готовы комментировать, было ли это самоубийство, несчастный случай или же умышленное убийство. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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