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В Одессе мужчина выпал с окна 17 этажа

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К сожалению, мужчина умер.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Одессе по улице Пишоновской, 20/1 мужчина выпал с окна 17 этажа. Об этом передает местное издание Odessa.online, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Предварительно известно, что травмы, которые мужчина получил в результате падения, несовместимы с жизнью. Он скончался мгновенно. Медики скорой помощи констатировали смерть.

На место трагедии приехала следственно-оперативная группа. На данный момент выясняются все детали происшествия. Кроме того, личность погибшего мужчины до сих пор не установлена.

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Полицейские пока не готовы комментировать, было ли это самоубийство, несчастный случай или же умышленное убийство. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве 7-летний мальчик разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

 

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Теги: смерть. несчастный случай, мужчина. Одесса
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