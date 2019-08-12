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Скифское золото и оружие: на Полтавщине нашли уникальные вещи

Комментариев: 1
В результате раскопок в Полтавской области ученым из Харькова удалось найти уникальные артефакты скифского периода, до которых еще не добрались "черные археологи".
Раскопки на Полтавщине: нашли скифское золото
Раскопки на Полтавщине: нашли скифское золото
Getty Images

В селе Бельск Полтавской области во время раскопок под руководством профессора ХНУ им. В.Н. Каразина Ирины Шрамко нашли золотые украшения, оружие и другие предметы скифского периода. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА в понедельник, 12 августа.

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Находки сделали в воскресенье, 11 августа, а теперь они демонстрируются в Бельске на локации этнофестиваля Гелонфест.

“Уникальность находки в том, что это захоронение не ограблено, его не успели повредить “черные археологи“, - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее на территории Софии Киевской раскопали уникальный артефакт.
 

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Теги: археология, находка, раскопки, Полтавская область, археологи, скифское золото
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
T-REX2    12.08.2019, 16:56
Оценка:  0
T-REX2
А подробная инфа,где нашли ,наверное для "черных"
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